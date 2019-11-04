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04 листопада 2019, Київ 10:13
Новини | Економіка

Уряд схвалив проєкт бюджету-2020 до другого читання

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік

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Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 3 листопада схвалив проєкт державного бюджету-2020 до другого читання.

«Враховуючи рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроекти, Бюджет ухвалено з доопрацюванням. Ми завершимо і якнайшвидше передамо документ до Верховної Ради. Для нас важливий широкий діалог з нашими колегами в Парламенті та Президентом, тому від завтра (з 4 листопада – ред.) ми будемо обговорювати проєкт бюджету. І, звичайно, після подачі ми представимо людям головний фінансовий документ країни», – цитує слова міністра фінансів Оксани Маркарової урядовий портал.

Згідно з повідомленням, уряд також скоротив граничну чисельність працівників райдержадміністрацій.

«Також міністри зобов’язали усі державні установи виплачувати кошти на відрядження працівників у безготівковій формі. Це дозволить скоротити кількість паперових документів та заощадити мінімум 60 мільйонів гривень на рік», – йдеться в повідомленні.

Рада ухвалила державний бюджет у першому читанні – відео
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Рада ухвалила державний бюджет у першому читанні – відео

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18 жовтня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік. Його мають остаточно погодити до 1 грудня.

Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, становитиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».

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