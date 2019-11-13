Україна отримає від США ще три катери класу Island

Ще три катери класу Island отримають Військово-морські сили України від Сполучених Штатів Америки. Про це заявив виконувач обов’язків голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон під час офіційної церемонії прийняття двох перших катерів цього ж класу, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), до складу ВМСУ. Про їх отримання Україна домовилася ще в 2014 році, але отримала їх тільки в жовтні 2019.

«Ці катери розширять оперативні можливості українського флоту та підвищать потенціал реагування для захисту суверенітету і територіальної цілісності. Катери також забезпечують ситуативну обізнаність поблизу берегової лінії та допоможуть боротися із контрабандою», – заявив Пеннінгтон. Коли катери стали українськими, вони отримали назви Р190 «Слов’янськ» і Р191 «Старобільск». США передала їх Україні за програмою «Надлишкового оборонного обладнання».

Три нових катери будуть передані Україні від Берегової охорони США за тою ж програмою. Це будуть Island USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) і USCGC Kiska (WPB-1336). Всього за офіційними підрахунками об'єм американської допомоги для України становить 1,6 мільярдів доларів.

Україна отримала катери безкоштовно, але заплатила за їх перевезення та обладнання. Особовий склад проходив навчання в Сполучених Штатах, в Балтиморі. В Одесі два катери вже виходили у відкрите море.

Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання таких катерів Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).