МВС повідомляє про переговори з Францією щодо закупівлі катерів для прикордонників

Міністерство внутрішніх справ України веде переговори з Францією щодо закупівлі патрульних катерів для прикордонників, повідомляє пресслужба МВС.

«МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога – локалізація будівництва й залучення українських виробників у проєкт оновлення парку патрульних катерів», – цитує пресслужба відомства міністра Арсена Авакова.

Він заявив про це 19 вересня під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Етьєн де Понсен, зі свого боку, заявив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною, додали в МВС.

За даними міністерства, у рамках українсько-французького проекту французька сторона вже поставила чотири одиниці гелікоптерів Н225 (один – для Нацгвардії України, три – для ДСНС). До кінця 2019 року українська сторона планує отримати ще дві одиниці Н125.

Нещодавно у США відбулася церемонія випуску українських моряків, які пройшли навчання й підготовку для служби на патрульних катерах класу Island («Айленд»), що отримали імена «Старобільськ» (P190) і «Слов’янськ» (P191).