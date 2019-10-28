Американські «Айленди» і їхні українські конкуренти. Чим ще може поповнитися український флот

Американські катери класу «Айленд» – вже в Україні. Отримання допомоги від США відбувалося повільно і розтягнулося на роки, але незабаром судна таки вийдуть в море під українським прапором. Які завдання для них готують у Військово-морських силах, на яку ще допомогу там чекають з Вашингтона і чи є українська альтернатива американським катерам? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

10 мільйонів доларів, озброєння і 32 людини для екіпажів катерів – це український внесок в угоді з «Айлендами». Їхній шлях через Атлантику на суховантажі тривав два з половиною тижні, а ось процес передачі Україні затягнувся майже на п’ять років.

І зрушив з «мертвої точки» після розслідування журналістів програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). Вони розповіли про бездіяльність української сторони і навели докази, що вона могла відбутися в інтересах «Кузні на Рибальському», якою на той час володів п'ятий президент України Петро Порошенко.

Була проблема з розумінням необхідності цих катерів на тлі того, що ми будували катери проєкту 58155 МБАК у Києві в «Кузні на Рибальському»



«Була проблема з розумінням необхідності цих катерів на тлі того, що ми будували катери проєкту 58155 МБАК у Києві в «Кузні на Рибальському». І це якось відтягувало ухвалення рішення. Вже після того, як рішення було ухвалене, пів року пішло на те, щоб Кабмін здійснив цю зміну нормативної бази, і понад пів року на те, щоб підготувати два екіпажі по 16 осіб в Україні, які пройшли мовні курси», – зазначає керівник правління «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

«Слов’янськ» і «Старобільськ» – такі назви отримали катери, які пройшли випробування в Штатах. Там протягом десяти тижнів готували і екіпажі, які працюватимуть на них. Корпуси будуть модернізувати, зокрема встановлювати озброєння. У ВМС вже розпланували завдання для «Айлендів».

Необхідно мати дивізіон таких катерів – у складі від 4 до 8 одиниць

«Необхідно мати дивізіон таких катерів – у складі від 4 до 8 одиниць, щоб вони з певною операційною інтенсивністю перекривали завдання або в усьому Чорному морі, або в його частині. Крім того, він може виконувати завдання також в Середземному морі по контролю судноплавства, які, наприклад, виконували протягом 2007-2013 років наші українські кораблі – такі як корвет «Тернопіль», «Луцьк», фрегат «Гетьман Сагайдачний», – каже заступник начальника штабу ВМС України з євроатлантичної інтеграції, капітан 1-го рангу Андрій Риженко.

Флот планує отримати ще чотири катери цього ж класу від США, але без багаторічної затримки, як із першими двома. Конкретних термінів не називають, але перемовини ведуть не лише щодо «Айлендів». Їх транспортування до України називають лише «верхівкою айсберга».

Ми сформували алгоритм прямої роботи щодо отримання допомоги між ВМС України і США

«Ми сформували алгоритм прямої роботи щодо отримання допомоги між, наприклад, Міноборони чи ВМС України і Сполученими Штатами Америки. Їх структурами – Береговою охороною і ВМС. Перемовини такі ведуться – про постачання плавзасобів різного класу від наших партнерів. Вони знову ж таки будуть виконувати функції в ближній морській зоні і в межах виключно морської економічної зони. Тобто в межах 200 морських миль від узбережжя України», – зазначив Андрій Риженко.

Альтернативу американським «Айлендам» розробили українські конструктори. Проєкт «Кайра-150» показали на виставці «Зброя і безпека» цієї осені. Пропонують дев’ять різних модифікацій – для військових та цивільних потреб.

«Наша думка щодо потреб України – це півтора-два десятки одиниць різного призначення. Всі судна можуть бути створені в єдиному корпусі, але тільки зі зміною начинки і зовнішніх пристроїв. Орієнтовна ціна буде залежати від складу спецтехніки. Платформа, сама платформа, якщо брати аналоги цивільні, то десь п’ять або шість мільйонів, але не гривень», – головний конструктор державного підприємства «Дослідно-проектний центр кораблебудування» Сергій Кривко.



Платформа за своїми основними параметрами схожа на «Айленди». Як стверджують конструктори, її можна збудувати до наступного року.

«Були флотські хлопці і командувач був. Цікавляться, але хочуть вони це замовити чи ні – у них же свої стратегічні плани. Ми цього не знаємо. Поки», – каже Сергій Кривко.

У той же час вживані «Айленди» від США вже перевірені часом та дешевші. А в умовах недофінансування армії – це важливий фактор.

Ніша прибережних плавзасобів у нас буде більш-менш закрита, варто акумулювати ресурси на ракетні катери

«Плюс це декілька років будівництва, плюс це відсутність гарантії того, що кінцевий результат буде відповідати всім характеристикам. І ми вже маємо досвід і «Кентаврів», і МБАКів, де ці характеристики не виконані і виробник не підтвердив те, що він обіцяв. І якось воно не виходить так, як має виходити. Ніша оцих прибережних плавзасобів у нас буде більш-менш закрита і варто акумулювати ресурси на ракетні катери, про які вже багато років йде мова, і навіть до кінцевого проєкту справа поки не дійшла», – каже Тарас Чмут.

Український флот невдовзі отримає три десантних катери «Кентавр» і восьмий катер «Гюрза-М». Два таких залишаються в Російської Федерації. Отримані «Айленди» мають розширити присутність України в акваторії Чорного моря, і ВМС вже шукає охочих служити на «Айлендах» після спецпідготовки за кордоном – до цього процесу хочуть доєднати британські ВМС.

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