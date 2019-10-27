Call of Duty на Донбасі: якою зображена війна в Україні у комп’ютерних іграх

Потрапити на Донбас відтепер можуть всі охочі в світі. Щоправда, віртуально. У новій частині відомої комп’ютерної гри Call of Duty – з’явилася карта Донецька. Це не перше відсилання до конфлікту між Україною і Росією в комп’ютерних іграх. У яких ще шутерах і стратегіях використовували тему Донбасу і наскільки це прийнятно для українців – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Вежа Донецького аеропорту. Віртуальна. Цей кадр з трейлера чергової частини популярної гри Call of Duty обговорюють геймери в усьому світі. Принаймні в Україні і Росії – так точно.

«Вдумайтеся в це, тріпл-ей гра (високобюджетна – ред.), королівська битва в Call of Duty у Донецьку, а саме: в аеропорту!», – коментує в своєму огляді один із блогерів.

Реальна війна, яка досі триває на Донбасі, раптом з’являється в комп’ютерній грі.

«Що таке комп’ютерна гра? Це той самий художній твір, тільки вже сучасний і для молодого покоління. Оскільки для фільмів це прийнятно, для книг це прийнятно, то чому не прийнятно для комп’ютерних ігор, чим зараз захоплюється більшість молодого покоління?», – каже автор найбільшого україномовного ігрового YouTube-каналу Олександр «Alex_D20».

Щоправда, чи стане сам конфлікт частиною сюжетної лінії – поки не відомо. Серед карт гри є центр Донецька, але, швидше за все, це буде майданчик для бою. Геймери кажуть, що поділу на якісь умовні команди – угруповання «ДНР» і Нацгвардії – точно не буде. Найчастіше головними герої цієї гри є браві американські спецназівці.

«Це дуже відома в світі гра, яка виходить постійно, і якщо буде якась згадка про Україну, про те, що у нас відбувалось, про захисників – про це, як мінімум, дізнаються в світі», – додає Олександр «Alex_D20».

Той самий болівійський підліток буде знати, що в Україні йде війна

«З точки зору, що в гру гратимуть не тільки в Україні, а й в Болівії, і в Еквадорі... Той самий болівійський підліток буде знати, якщо раніше не знав, що в Україні йде війна, і в ній можна взяти участь навіть віртуально», – учасник бойових дій на Донбасі, автор збірки фронтових розповідей «Бруд» Сергій з позивним «Сайгон».

Вперше конфлікт України і Росії з’явився в грі Combat Mission: Black Sea ще в 2014-му. Але найцікавіше, що розробляти її почали ще в 2009 році.

«Вона розповідає про те, як у 2014 році російська армія окупувала Крим. Україна у відповідь оголосила про вступ до НАТО і ЄС, що у 2017 році призвело до повномасштабної війни. Збіг?», – розмірковує в огляді «Топ-10 ігор про Україну» «Alex_D20».

Воюючи за Україну, гравець повинен стримати позиції до прибуття допомоги з НАТО, а в грі за США – відбити наступ російських військ на Київ.

«Хтось каже, що зрада, хтось – що збіг, а хтось вважає, що сюжет підлаштували під те, що вже відбулося, і зробили його більш правдоподібним. Але це єдина згадка в цьому напрямку, в цьому жанрі, що взагалі щось між Україною і Росією відбувається», – зазначає Олександр «Alex_D20».

Всі інші появи війни України та Росії – це так звані модифікації. Коли фанати самі розробляють доповнення та місії. Як, наприклад, в чеській грі Arma 3.

«Сьогодні ми пограємо в Arma 3, в спеціальну місію, яку підготували хлопці. Місія пов’язана із захисниками України, і у нас тут чимала кількість людей, яка з нами зібралась», – розповідає в огляді про модифікацію гри «Alex_D20».

«Дивись, Алексе, позаду ящики з патронами, там є бронік, хочеш – бери. Взагалі-то все тихо, Мінські домовленості. Але хто знає, чого чекати від цих недоумків», – мовиться в українській модифікації Arma 3.

«Можна сказати, що як в реальному житті є історичні якісь реконструкції, так само і там. І беруть участь також люди, які брали участь безпосередньо в цих подіях, які у нас відбувались, тобто це не просто люди, які нічого не знають», – пояснює Олександр «Alex_D20».

Але модифікації є не тільки від українських гравців.

«Ми є бійцями «Новоросії» і воюємо проти України», – а це вже інша версія гри.

Існує ще низка, як кажуть геймери, треш-ігор, як, наприклад, стрілялка, мішенями в яких є персонажі із жовто-синіми пов’язками.

Але, попри неякісну графіку і майже відсутність сюжету, низка користувачів вважає: недооцінювати подібні ігри не варто. Адже, як кажуть, на війні – всі засоби хороші. Особливо, якщо ця війна – за свідомість людей.

«Свою роль ці ігри роблять, бо будь-який кадр, де ти з автомата вбиваєш людину з українським прапором на рукаві, для мене, як для людини, яка була на війні, це неприйнятно. В цю гру грають кац* * * п* * *, але вони по-справжньому вбивають українців. А це підсвідомість», – каже Сергій із позивним «Сайгон».

Сьогодні ігрова індустрія стрімко розвивається. І часто ігри використовують не тільки для розваг.

В Америці створюють спеціальні ігри, залучають розробників. Це робить саме Міністерство оборони для того, щоб пропагувати військову службу

«Наприклад, в Америці створюють спеціальні ігри, залучають розробників. Це робить саме Міністерство оборони для того, щоб, скажімо, пропагувати військову службу. Тобто це є. І це працює», – розповідає Олександр «Alex_D20».

У геймерському співтоваристві натякають: може, і Україні час задуматися про створення масштабної гри про те, що дійсно відбувається на Донбасі?

«Українські розробники, мабуть, першими мали б зайнятися цим. Це в будь-якому разі також інформаційна війна. Нам потрібно використовувати всі засоби і методи», – вважає Олександр «Alex_D20».

Ми до цієї війни не були готові, блукали тут собі між смереками і казали: «В братьев не будем стрелять». Але незрозуміло: чому на шостий рік війни не зробили нічого такого

«Росія до будь-якої війни підходила ґрунтовно. Вони на рівні держави цим займаються. Там Міністерство оборони «запулює» страшні бюджети, вони скупляють усілякі холдинги. Там люди працюють над цим, вони розуміють, наскільки це важливо. Ми до цієї війни не були готові, блукали тут собі між смереками і казали: «В братьев не будем стрелять». В результаті – немає у нас на це бюджету, ніхто цим не займається. А хто був готовий до цієї війни в принципі? Але незрозуміло: чому на шостий рік війни, якщо у нас є круті розробники, вони не зробили нічого такого. Нікому це не треба...», – припускає «Сайгон».

Ті, хто може впливати на це фінансово, поки що не цікавляться цією темою

«Ми, люди, які цим цікавимося, розуміємо, що ми програємо, а ті, хто може впливати на це фінансово, підтримкою якоюсь технічно, поки що не цікавляться цією темою», – каже Олександр «Alex_D20».

До речі, в Росії ще після першої презентації нової Call of Duty прокремлівські ЗМІ звинуватили творців «в русофобії», звернувши увагу на персонажів в білих шоломах в антуражі війни в Сирії.

«З яким трепетом багатотисячні фанати очікують наступної частини шутера, як довіряють творцеві, а значить, беззастережно вірять: росіяни вбивають всіх підряд. А навіщо – яка різниця, може, так у них прийнято?», – підводить до сюжету про Call of Duty: Modern Warfare ведучий телеканалу «Россия 24».

У блозі гри писали, що в основі сюжету – повністю вигадана історія. Але тим не менше днями стало відомо, що тепер в Росії цю гру не продаватимуть. Навіть попередні замовлення скасували.

Офіційної заборони з Кремля поки що не надходило. Але невідомо, що буде, коли стане остаточно ясно, який зв’язок між Донецьком і російськими військовими.

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