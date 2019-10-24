«Абсолютно нахабно»: в МЗС України відреагували на пропозицію Кремля визнати анексію Криму

Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко назвала «абсолютно нахабною» пропозицію одного з чиновників МЗС Росії визнати анексію українського Криму.

«Для всіх очевидно, що Росія здійснила міжнародний злочин – акт агресії проти України. І вимогу чиновника Російської Федерації, про яку ми почули, вважаємо абсолютно нахабною. Вона полягає в тому, що Україні варто було б визнати незаконну окупацію Криму. Ми вважаємо це черговою брудною маніпуляцією Кремля, і нагадуємо Російській Федерації вкотре, що в міжнародних правових документах, а саме в Конвенції ООН з морського права, чітко зафіксовано положення щодо того, якими є права і що саме належить для виконання прав і обов’язків держави, яка є прибережною. Саме Україна є прибережною державою в Чорному, Азовському морі і Керченській протоці, у водах, прилеглих до українського Криму», – сказала Зеленко в коментарі Радіо Свобода.

Вона також додала, що офіційний Київ готовий до переговорів «у будь-якому форматі» задля повернення своїх територій і утримуваних Росією бранців.

«Ми чітко наголошуємо на тому, що на додаток до тих перемовин, які ведуться в «нормандському форматі» задля того, щоб відновити державний суверенітет і територіальну цілісність, для того, щоб повернути окуповані Росією території, ми готові до переговорів у будь-якому форматі, головне – щоб наші землі до нас повернулися, а наші люди, які зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях, або на території Росії за ґратами, повернулися додому», – зазначила речниця МЗС.

22 жовтня заступник міністра закордониих справ Росії Андрій Руденко сказав в інтерв’ю одному з російських ЗМІ, що врегулювати питання про морське розмежування між Україною і Росією допоможе визнання Києвом анексії Криму.

Раніше у Держгідрографії України закликали почати примусовий переговорний процес з Росією щодо встановлення морського кордону.

У серпні повідомлялося, що Держгідрографія України планує оголосити морський режимний район навколо анексованого Криму, щоб заборонити заходити суднам в усі порти анексованого півострова. Російські сенатори від Криму Сергій Цеков і Ольга Ковітіді обурилися наміром влади України створити режимний морської район навколо Криму.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.