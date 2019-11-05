В МЗС пояснили, чому Україна не буде арештовувати російські кораблі

Міністерство закордонних справ України не вважає доцільним і юридично виваженим рішенням арешт російських суден за кордоном як реакцію на ігнорування Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила тимчасова виконувачка обов’язків директора департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.

«Конвенція ООН з морського права забезпечує повну свободу судноплавства в усіх акваторіях, тому говорити про арешт російських суден за кордоном за порушення Росією інших норм і принципів міжнародного права – це не дуже коректно з юридичної точки зору. Арештовуючи судна Російської Федерації, ми можемо вдаватися до таких само порушень, як вдається Російська Федерація. Україна є правовою державою, і ми віримо в механізми мирного вирішення спорів, тому вдаватися до порушення інших норм міжнародного права – не вважаю, що це доцільно», – сказала Оксана Золотарьова програмі «Ваша Свобода».

За її словами, Україна наразі не може встановити суму відшкодування, якої вимагатиме від Росії за захоплення військових кораблів.

«Ця шкода вимірюватиметься і в грошовому еквіваленті, але ми ще не вираховували ту суму, якої вимагатимемо від Російської Федерації. Звісно, коли або якщо ми отримаємо кораблі, нам буде простіше оцінити ту шкоду, яка завдана самим кораблям. Ми всі бачили в листопаді (2018 року), що кораблі були пошкоджені, ми не знаємо, що зараз відбувається з кораблями, які дії на них проводяться. Кораблі були обладнані досить дорогими телекомунікаційними системами, і, як тільки отримаємо кораблі, ми зможемо чіткіше говорити про ті збитки, які нам завдані», – повідомила Золотарьова.

Україна сім разів зверталася до Росії з вимогою повернути захоплені в Чорному морі українські кораблі, заявила 4 листопада заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. За її словами, відповідей на жодне, зокрема і на останнє від 4 жовтня 2019 року, в Києві не отримали.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 4 листопада заявив, що МЗС надіслало Росії ноту з вимогою повернути кораблі, захоплені у Керченській протоці рік тому.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Росія не хоче повертати захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі, бо це є «прямим доказом російської агресії».

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.