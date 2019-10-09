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09 Жовтень 2019, Київ 11:36
Новини | Політика

Воронченко: Росія не хоче повертати Україні захоплені біля Керченської протоки кораблі

Ігор Воронченко

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Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Росія не хоче повертати захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі, бо це є «прямим доказом російської агресії», передає агенція Українські новини.

«Ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер «Бердянськ» з простреленою рубкою, що буде?», – зазначив Воронченко.

Він також вказав на те, що Росія при цьому повідомила Міжнародному трибуналу з морського права неправдиву інформацію про повернення 3 українських військових кораблів, захоплених в Керченській протоці.

«Вони відповіли, що віддали кораблі і особовий склад. Вони офіційно доповіли суду», – сказав Воронченко.

За його інформацією, Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення кораблів, але поки не отримало відповіді.

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Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори щодо повернення військових катерів, які були захоплені ФСБ Росії біля Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак поки ці переговори безперспективні. У Кремлі сказали, що Росія і Україна поки не обговорювали долю «затриманих» біля берегів Криму трьох українських військових кораблів – буксира «Яни Капу» і катерів «Нікополь» і «Бердянськ».

У травні цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.

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