Воронченко: Росія не хоче повертати Україні захоплені біля Керченської протоки кораблі

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Росія не хоче повертати захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі, бо це є «прямим доказом російської агресії», передає агенція Українські новини.

«Ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер «Бердянськ» з простреленою рубкою, що буде?», – зазначив Воронченко.

Він також вказав на те, що Росія при цьому повідомила Міжнародному трибуналу з морського права неправдиву інформацію про повернення 3 українських військових кораблів, захоплених в Керченській протоці.

«Вони відповіли, що віддали кораблі і особовий склад. Вони офіційно доповіли суду», – сказав Воронченко.

За його інформацією, Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення кораблів, але поки не отримало відповіді.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори щодо повернення військових катерів, які були захоплені ФСБ Росії біля Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак поки ці переговори безперспективні. У Кремлі сказали, що Росія і Україна поки не обговорювали долю «затриманих» біля берегів Криму трьох українських військових кораблів – буксира «Яни Капу» і катерів «Нікополь» і «Бердянськ».

У травні цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.