Загороднюк не бачить прогресу в питанні повернення затриманих біля Керченської протоки кораблів

Міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю «BBC News Україна» заявив, що не бачить прогресу в питанні повернення кораблів, затриманих Росією біля Керченської протоки в листопаді 2018 року.

У відповідь на питання, чи ведуться переговори з цього приводу, міністр сказав: «Технічно так, але я не можу сказати, що я бачу якийсь прогрес в цьому».

У нього запитали, чи потрібні Україні кораблі, техніка та озброєння, які лишилися в Криму після анексії у 2014 році.

«У нашій стратегії ми не розраховуємо на такий сценарій», – заявив Загороднюк.

Росія захопила три українські кораблі і 24 військових моряків біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.

У травні цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

24 українські моряки повернулися до Києва з російського полону 7 вересня у результаті обміну, під час якого до України з Росії прилетіли 35 утримуваних там громадян.