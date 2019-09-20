Звільнений моряк Чуліба та собака Джессі зустрілися після 10 місяців розлуки – Полозов

Звільнений український віййськовий моряк Сергій Чуліба та його пес Джессі зустрілися після майже 10 місяців розлуки, повідомив російський адвокат Микола Полозов.

Відео з моментом зустрічі він поширив на своєму Фейсбуці.

«Всіх причетних до цієї події вітаю!» – прокоментував адвокат, який координував захист українських моряків у полоні.

13 вересня батько Сергія Роман Чуліба повідомив, що Джессі з українського війського буксира «Яни Капу» повернеться до моряків, щойно екіпаж отримає судно.

Собаку Джессі, яка перебувала на буксирі «Яни Капу» під час захоплення українських кораблів ФСБ Росії в листопаді 2018 року, у липні віддали родині українського моряка Сергія Чуліби. Зараз вона перебуває в Херсонській області.

У листопаді 2018 року Росія затримала три українські кораблі та 24 військових моряків біля Керченської протоки.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків та кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

7 вересня в межах обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українці. Серед них були українські моряки.