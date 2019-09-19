Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Вересень 2019, Київ 10:25
Новини | Події

У Львові моряка Андрія Оприска зустріли словами «Героям слава!»

Огризко приїхав до Львова

Дивитись коментарі

У Львові на вокзалі 19 вересня зустріли звільненого з російського полону моряка, старшого матроса Андрія Оприска. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Оприско у числі 24 українських моряків 25 листопада 2018 року був затриманий ФСБ Росії в районі Керченської протоки після нападу на українські кораблі. Його обміняли у числі 35 бранців Кремля 7 вересня.

На Львівському вокзалі Оприска зустріли вітанням «Слава Україні!», «Героям слава!». Моряк приїхав у Львів із Одеси, де проходить службу. Він підписав контракт на службу у ВМС у 2016 році.

«До мене вістки з дому не доходили. Листи десь із лютого приходили і то не від рідних, але я дуже вдячний людям за підтримку. Понад 100 листів прийшло, але так по трішки видавали. Ми тримались. Підтримка була супер. Самопочуття – супер. Вони хотіли, що ми зламались, ми їм на зло спортом займались. Вони не могли це зрозуміти, чому не пригнічені, а живемо своїм життям. Ми знали, чого вони від нас чекають, а ми все навпаки робили», – каже Оприско.

Після зустрічі він одразу поїхав у своє рідне село Надітичі, що в Миколаївському районі, де його зустрічали мати і односельці.

7 вересня відбувся обмін у форматі «35 на 35» ув’язненими між Росією та Україною.

24 українські моряки, а також політв’язні Олег Сенцов, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов повернулися до України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG