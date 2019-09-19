У Львові моряка Андрія Оприска зустріли словами «Героям слава!»

У Львові на вокзалі 19 вересня зустріли звільненого з російського полону моряка, старшого матроса Андрія Оприска. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Оприско у числі 24 українських моряків 25 листопада 2018 року був затриманий ФСБ Росії в районі Керченської протоки після нападу на українські кораблі. Його обміняли у числі 35 бранців Кремля 7 вересня.

На Львівському вокзалі Оприска зустріли вітанням «Слава Україні!», «Героям слава!». Моряк приїхав у Львів із Одеси, де проходить службу. Він підписав контракт на службу у ВМС у 2016 році.

«До мене вістки з дому не доходили. Листи десь із лютого приходили і то не від рідних, але я дуже вдячний людям за підтримку. Понад 100 листів прийшло, але так по трішки видавали. Ми тримались. Підтримка була супер. Самопочуття – супер. Вони хотіли, що ми зламались, ми їм на зло спортом займались. Вони не могли це зрозуміти, чому не пригнічені, а живемо своїм життям. Ми знали, чого вони від нас чекають, а ми все навпаки робили», – каже Оприско.

Після зустрічі він одразу поїхав у своє рідне село Надітичі, що в Миколаївському районі, де його зустрічали мати і односельці.

7 вересня відбувся обмін у форматі «35 на 35» ув’язненими між Росією та Україною.

24 українські моряки, а також політв’язні Олег Сенцов, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов повернулися до України.