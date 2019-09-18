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18 Вересень 2019, Київ 23:48
Новини | Політика

Сенцов: ніколи не визнаю Крим та Донбас частиною Росії

Олег Сенцов

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Колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив, що ніколи не визнає анексований Крим та окуповані території Донбасу територією Росії, повідомляє «Громадське».

«Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється навіть. Те ж саме – донбаські республіки є штучними сателітами Росії, теж, відповідно, це частина України, я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії. Ми одна країна, ці території у нас відторгнули, і ми ніколи з цим не погодимося», – сказав Сенцов і додав, що «про все інше можна розмовляти».

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7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.

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