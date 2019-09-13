Сенцов передав Зеленському символічну банку

Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов передав президентові України Володимиру Зеленському символічну банку, яка, за словами колишнього в’язня, «дуже дратувала російських тюремників» у всіх місцях несвободи. Подія сталася на форумі «Ялтинської європейської стратегії» 13 вересня в Києві.

Цю банку, в якій Сенцов зберігав чай, він обклеїв синьою і жовтою стрічками, написавши на ній гасло «Слава Україні!» На трибуні форуму режисер поклав до банки інший раритет, який забрав із собою, – нагрудний знак зі своїм прізвищем і позначкою російських тюремників про «схильність до втечі», червоною смугою.

«У деяких арміях світу є печальна традиція, правило – в разі загибелі бійця його командир відриває жетон, щоб зібрати звіти про загиблих. Я би хотів започаткувати іншу», – сказав Сенцов, поклавши свій нагрудний тюремний знак до банки.

«Мені б дуже хотілося, щоб ця банка якомога швидше наповнилася знаками тих, хто все ще перебуває в полоні – в Росії, на Донбасі, в Криму. Пане президенте, зробіть, щоб банка якомога швидше була повною», – додав Сенцов, передавши предмет главі держави.

7 вересня у межах обміну до України повернулися 35 утримуваних Росією українців. У Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.