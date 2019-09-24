«Репутация наша сильно подмочена». Так про російську владу і ув’язнення Олега Сенцова висловилась Лія Ахеджакова. «Людина вдома. Що може бути краще? Сподіваюсь він невдовзі повернеться до своєї праці – до письменництва та до режисури». Це вже слова відомого російського кінорежисера і володара «Золотого глобуса» Андрія Звягінцева. Так він вітав визволення Олега Сенцова. «Крим.Реалії» зв’язалися із зірками кіно, які підтримували Сенцова в ув’язненні. Що нам сказали польський режисер Кшиштоф Зануссі, російська акторка Лія Ахеджакова та кінознавець Любов Аркус – дивіться.