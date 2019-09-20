«Будемо разом повертатися в Крим» – лідери кримськотатарського народу зустрілися з Сенцовим

Звільнений із російського ув’язнення український режисер із Криму Олег Сенцов зустрівся з лідерами кримськотатарського народу. Про це 20 вересня на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

На зустрічі також були присутні лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров.

«Сьогодні відбулася тепла дружня зустріч з Олегом Сенцовим в офісі Меджлісу кримськотатарського народу. Якщо дуже коротко, Олег – справжній боєць, у якого після визволення рубежі захисту України змінилися на плацдарми для переходу в атаку проти Росії для територіальної цілісності України. Будемо разом звільняти Крим від російської нечисті і разом повертатися додому, в Крим», – написав Чубаров за підсумками зустрічі з Сенцовим.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, в результаті якого до Києва повернулися 35 українців, яких утримувала Москва, зокрема і Олег Сенцов.