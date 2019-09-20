Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Вересень 2019, Київ 20:11
Новини | Політика

«Будемо разом повертатися в Крим» – лідери кримськотатарського народу зустрілися з Сенцовим

Зустріч Олега Сенцова з лідерами кримськотатарського народу

Дивитись коментарі

Звільнений із російського ув’язнення український режисер із Криму Олег Сенцов зустрівся з лідерами кримськотатарського народу. Про це 20 вересня на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

На зустрічі також були присутні лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров.

«Сьогодні відбулася тепла дружня зустріч з Олегом Сенцовим в офісі Меджлісу кримськотатарського народу. Якщо дуже коротко, Олег – справжній боєць, у якого після визволення рубежі захисту України змінилися на плацдарми для переходу в атаку проти Росії для територіальної цілісності України. Будемо разом звільняти Крим від російської нечисті і разом повертатися додому, в Крим», – написав Чубаров за підсумками зустрічі з Сенцовим.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, в результаті якого до Києва повернулися 35 українців, яких утримувала Москва, зокрема і Олег Сенцов.

Сенцов передав Зеленському символічну банку. Виступ на YES – відео
Embed
Сенцов передав Зеленському символічну банку. Виступ на YES – відео

No media source currently available

0:00 0:04:52 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG