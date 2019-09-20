Сенцову вручили Шевченківську премію, присуджену у 2016 році

Звільненому з російського ув’язнення українському режисерові Олегу Сенцову вручили Національну премію імені Тараса Шевченка, присуджену ще 2016 року. Про це повідомляє Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка в Facebook.

«У Шевченківському комітеті відбулася зустріч голови комітету, письменника Юрія Щербака з лауреатом Національної премії 2016 кінорежисером Олегом Сенцовим», – мовиться у повідомленні.

У 2016 році Сенцову, який в той час перебував у російській колонії, присудили Національну премію імені Тараса Шевченка в категорії «Кінематографія» за фільми «Гамер» і «Носоріг» (незакінчена робота).

Національна спілка журналістів України, висуваючи кінематографічні твори Сенцова на здобуття премії, вказала на його громадянську позицію в питаннях збереження територіальної цілісності України, відстоювання прав і свобод населення Автономної Республіки Крим, засудження анексії півострова Росією, утвердження демократії в українському суспільстві, розвитку національної культури.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.