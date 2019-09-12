«Гори в пеклі»: Сенцов спалив тюремний одяг

Український режисер Олег Сенцов спалив тюремний одяг після повернення з російського ув’язнення.

«Це роба ув’язненого. Найбільш ненависна річ на Землі, яку я не люблю. Зараз я її спалю», – заявив Сенцов.

Після цього він облив одяг займистою речовиною та підпалив.

«ФСВП (Федеральна служба виконання покарань – ред.) Росії, гори в пеклі», – сказав при цьому режисер.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

Після повернення до України Сенцов заявив, що планує «знімати кіно та жити».