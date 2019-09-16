«Посадили на шпагат, били по голові, нирках, печінці»: Балух про тортури в російській колонії

На пресконференції звільненого українського активіста з Криму Володимира Балуха в Києві 16 вересня показали відео, зняте в російській колонії, на якому українець розповідає про побиття й катування, які застосовували до нього в ув’язненні у Тверській області.

«Фізичне насильство почалося з перших секунд приїзду сюди, в ІК-4 (колонія в місті Торжок Тверської області – ред.). Тут, на території колонії, під час «приймання», мене побили. Їх там було багато, десь 10, мінімум – 8. Били ззаду, я лицем до стіни стояв... Кинули на шпагат, били по ногах, в область печінки, нирок, по голові ззаду. Я був обличчям до стіни, ноги розтягнуті до дикого фізичного болю... Після цього роздягли догола, дали робу, яку не можна застебнути, сказали заправляти в труси, штани. І на карантин після цього. А вже на карантині придумали порушення, ШІЗО... Мені оголосили 15 діб ШІЗО за те, що я нібито не привітався зі співробітником адміністрації... Погрози фізичного насильства присутні на кожному кроці», – розповів Балух.

До цього, за його словами, його катували в СІЗО в російській Твері, куди його доставили з Керченської колонії.

«Жорстке фізичне насильство застосовувалося в Твері в СІЗО-1. 15 березня в день, коли я прибув. Це були тортури з погрозами сексуальної наруги, теж було ШІЗО... Побиття, наволочка на голову, поливання водою, електрошокер, биття по всіх частинах тіла – по п’ятах, по ногах, по вухах. Мета може бути тільки одна: зламати людину морально, принизити, змусити відчувати, що ти повністю в їхніх руках і нічого зробити не можеш», – розповів Балух на відео.

Він додав, що медик його відвідував до і після побиття, але пізніше Балух добровільно відмовився від будь-якої медичної допомоги в ув’язненні.

Реакції ФСВП Росії на це відео поки не було.

Адвокат Володимира Балуха Дмитро Дінзе на пресконференції повідомив, що його підзахисного за час перебування в колонії Тверської області «зробили громадянином Росії».

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.