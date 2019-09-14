Радіо Свобода Daily: банка Зеленському від Сенцова та перше інтерв’ю з Балухом без ґрат

Місцеві вибори на окупованих територіях?

Українська влада хоче провести місцеві вибори у всій країні, включно з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. «Ми погодилися на Мінські домовленості п’ять років тому, зокрема й на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було б провести вибори, доки це неможливо, одночасно в усій нашій державі. В них (на окупованих територіях Донбасу – ред.) уже двічі були вибори – фейкові, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, зокрема й на окупованій. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно», – зазначив він.

«Я хочу сподіватися, що це якась помилка Пристайка, можливо, його особиста думка. Однак, я у це не вірю. Ця заява є фактично революційною. Ми розуміємо, які конкретні наслідки можуть мати вибори на окупованих територіях зараз. Ми очікуємо розведення військ, однак не впевнені, що це відбудеться. Не розуміємо, якою є та територія, вона наразі не під контролем українських військових, не зачищена від відверто сепаратистських елементів, там немає українських судів, поліції, ЗМІ. Говорити про демократичні вибори в таких умовах просто не доводиться. Це величезна загроза! Це дуже революційні меседжі, на жаль, з дуже негативним відтінком», - прокоментувала заяву міністра МЗС шеф-редакторка інтернет-видання LB.ua Соня Кошкіна у програмі «Ваша Свобода».

Рада припинила повноваження ЦВК

Верховна Рада України підтримала проєкт Постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії. Проєкт постанови передбачає звільнення з посади всіх членів ЦВК, зважаючи на «вмотивоване подання президента України», який заявив про випадки «необ’єктивності й політичної заангажованості» Центрвиборчкому під час парламентської виборчої кампанії. Голову ЦВК чи інших представників Центральної виборчої комісії у Верховній Раді України при цьому не заслуховували. Свій можливий розпуск Центральна виборча комісія називала «політично вмотивованим рішенням».

Банка Зеленському від Сенцова

Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов передав президентові України Володимиру Зеленському символічну банку, яка, за словами колишнього в’язня, «дуже дратувала російських тюремників» у всіх місцях несвободи. Подія сталася на форумі «Ялтинської європейської стратегії» 13 вересня в Києві.

Цю банку, в якій Сенцов зберігав чай, він обклеїв синьою і жовтою стрічками, написавши на ній гасло «Слава Україні!» На трибуні форуму режисер поклав до банки інший раритет, який забрав із собою, – нагрудний знак зі своїм прізвищем і позначкою російських тюремників про «схильність до втечі», червоною смугою. «Мені б дуже хотілося, щоб ця банка якомога швидше наповнилася знаками тих, хто все ще перебуває в полоні – в Росії, на Донбасі, в Криму. Пане президенте, зробіть, щоб банка якомога швидше була повною», – додав Сенцов, передавши предмет главі держави. Ось відео.

Перше інтерв’ю з Володимиром Балухом без ґрат

Історія українського активіста з Криму Володимира Балуха після російської анексії півострова перетворилася в низку адміністративних і кримінальних справ. У грудні 2014 року він розмістив на своєму будинку в селищі Серебрянка український прапор, а на стіні ‒ табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18». Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку активіста знайшли патрони й тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до п’яти років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів та інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання». Пізніше вирок пом’якшили до 4 років і 11 місяців.

Зараз Володимир Балух – в лікарні «Феофанія» в Києві. Поки ми розмовляли зі звільненим активістом, до нього підходили відвідувачі лікарні та просили про спільне фото. «Ставай поруч із дядьком, я вас сфотографую. Цей дядько ‒ герой», ‒ пояснила дівчинці одна з випадкових свідків нашого інтерв’ю. І, вибачаючись, уточнила: «Ви вибачте, що перервала, просто це мій земляк, я теж з Криму».

Крим.Реалії опублікували перше інтерв’ю з Володимиром Балухом без ґрат, наручників і судових приставів.

Центральний міст у Дніпрі

У Дніпрі достроково відкрили головний міст через річку – Центральний. Достроково – це на кілька днів раніше того терміну, за який побився об заклад мер міста Борис Філатов з президентом Володимиром Зеленським. Філатов – виграв. На кону було крісло мера. Тепер, після капремонту, міст став безпечним для автівок і пішоходів, запевняє влада й підрядники. Ремонт був не капітальний, а косметичний, стверджують експерти й громадські активісти.

Зацікавилась ремонтом мосту і прокуратура: посадовців мерії та підприємства-підрядники наразі підозрюють в розтраті щонайменше 29,5 мільйонів гривень бюджетних коштів, а в п’ятницю в міськраді та вдома у фігурантів провели обшуки. Про мостову переправу в Дніпрі, що стала «притчею во язицех» читайте за лінком.

Хто отримав «Шнобеля-2019»

А у Гарвардському університеті тим часом 29-й раз вручили щорічну Шнобелівську премію за найбільш абсурдні досягнення в науці. Шнобелівська премія миру, зокрема, дісталася групі учених з Великобританії, Саудівської Аравії, США і Сінгапуру. Вони намагалися виміряти кількість задоволення, яке можна отримати від лоскоту.

Премію в галузі економіки отримали японські фахівці. Вони з’ясували, які банкноти найкраще підходять для бактерій. Виявилося, що найбільше мікробів збирається на американському доларі і румунською леї.

Нагороду в галузі інженерії отримав іранський вчений за пристрій по зміні дитячих підгузків.

Премія в галузі медицини дісталася італійцеві. Він встановив, що піца може захистити від безлічі хвороб за умови, що вона приготовлена в Італії.

Премію вручають справжні нобелівські лауреати. Переможці отримують кавовий стаканчик, упаковку жувальної гумки, сигарету і зубну щітку. А також грошовий приз у розмірі десяти трильйонів зімбабвійських доларів. Це близько 40 центів США.

Не розмінюйтесь на дрібниці, займайтесь корисними справами!

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