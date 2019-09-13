У мерії Дніпра проводять обшуки через кримінальне провадження, пов’язане з ремонтом мосту

Правоохоронці 13 вересня проводять слідчі дії в будівлі міської ради Дніпра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в прокуратурі області.

За даними прокуратури, слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням, відкритим через порушення під час капітального ремонту Центрального мосту. Низці посадовців міськради готуються вручити повідомлення про підозру.

Зранку 7 вересня у Дніпрі після закінчення капітального ремонту відкрили Центральний міст. Як повідомили в пресслужбі мерії Дніпра, відтепер переправа доступна в обидва боки.

12 липня міський голова Борис Філатов побився об заклад на своє крісло мера з президентом Володимиром Зеленським, що міст буде відкритий до Дня міста, тобто до 14 вересня.

Капремонт мосту тривав майже три роки, за цей час змінився підрядник робіт. Суми кошторису, який називали в мерії, також змінювались, зокрема, називалась цифра в 400 мільйонів гривень. За даними громадських активістів, які вивчали документацію, ремонт переправи обійшовся місту в понад 700 мільйонів гривень.

12 серпня прокуратура області заявила, що перевіряє ймовірне привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту мосту в Дніпрі. Провадження відкрили за фактом «можливого привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту в Дніпрі (стаття 191 Кримінального кодексу України)».У мерії цю заяву тоді не коментували.

Центральний (Новий) міст через Дніпро в Дніпрі збудований 1966 року. Це був його перший капремонт.