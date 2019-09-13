«Путіну потрібно показати швидкі перемоги. Наша влада йому у цьому фактично підігрує» – Кошкіна

Гості програми «Ваша Свобода»: Микола Давидюк, політолог; Соня Кошкіна, шеф-редакторка інтернет-видання LB.ua

Віталій Портников: У Києві відбувається форум Ялтинська європейська стратегія. Там виступив президент України Володимир Зеленський. У нього запитали про відносини з великим бізнесом. Зеленський відповів, що олігархи «самі ментально змінюються». І в цьому є якась іронія долі – президент виступає на форумі, який заснував олігарх Віктор Пінчук, туди приходить олігарх Ігор Коломойський...

Микола Давидюк: Динозаври ніколи не розуміли, що світ змінюється і що вони можуть вимерти. Їх насправді до цього треба підштовхувати і пояснювати. Але для цього повинна бути створена інфраструктура у податках, у боротьбі з корупцією, у поводженні з цими коштами.

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Але речі, про які говорить Зеленський, дійсно потрібні. Питання: чи за цим підуть конкретні кроки? Ми вже бачили випадок, що один олігарх починає боротися з трьома, то він тільки укрупнюється і створює олігархів-сателітів, які за гроші Росії починають грати у свої ігри. Якщо це дійсно умови для всіх, то це було б непогано. Монополію ми відчуваємо у різних сфереах – від телекомунікацій до продажу води.

– Санкції проти Росії мають бути збережені, говорить президент – це «податок на мир»... У Кремлі вже встигли відповісти на ці слова Зеленського. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що санкції лише шкодять тим країнам, які їх запроваджують.

Якщо Росія звикне, що це «податки», вона може збільшити «податкове навантаження» і почати окуповувати інші країни



Микола Давидюк: У Росії ніколи не любили платити податки. Тому будь-яке згадування «податки і політика» їх завжди вводять у певний стан агресії. Санкції потрібно зберегти. Я не впевнений, чи можна це назвати «податком на мир» в силу того, що «податки» запроваджуються проти агресії. І це якраз обмеження і стимули того, щоб ця агресія не відбувалася і, навпаки, пішла у зворотну сторону. Якщо Росія звикне, що це «податки», вона може збільшити «податкове навантаження» і почати окуповувати інші країни, наприклад, розуміючи, що ціна цієї агресії може бути не такою й великою.

Порівнюючи збитки, які Європа отримала від потоку мігрантів, то вони в рази більші, ніж те, що Росія отримала від санкцій. Краще речі називати своїми іменами. Це спроба Росію зупинити. Друга спроба – це нав’язати їй мир і змусити повернути українські території.

– Пані Кошкіна, як іноземні учасники форуму Ялтинської європейської стратегії реагували на виступ Володимира Зеленського щодо того, що Захід має продовжувати дотримуватися жорсткої позиції відносно Росії?

Соня Кошкіна: До Володимира Зеленського сьогодні більше приглядалися. У багатьох наших західних партнерів ще немає остаточного розуміння, яким є він політиком, президентом. Тобто сьогодні були такі оглядини. Його дуже уважно слухали. Його виступ, як на мене, на Ялтинській європейській стратегії був доволі успішним.

– Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українська влада хотіла б проведення місцевих виборів по всій території країни, включно з тими територіями, які сьогодні окуповує Російська Федерація. Що це таке? Яким чином?

Це дуже революційні меседжі, на жаль, з дуже негативним відтінком



Соня Кошкіна: Я хочу сподіватися, що це якась помилка Пристайка, можливо, його особиста думка. Однак, я у це не вірю. Ця заява є фактично революційною. Ми розуміємо, які конкретні наслідки можуть мати вибори на окупованих територіях зараз. Ми очікуємо розведення військ, однак не впевнені, що це відбудеться. Не розуміємо, якою є та територія, вона наразі не під контролем українських військових, не зачищена від відверто сепаратистських елементів, там немає українських судів, поліції, ЗМІ. Говорити про демократичні вибори в таких умовах просто не доводиться. Це величезна загроза! Це дуже революційні меседжі, на жаль, з дуже негативним відтінком.

Зеленському залишили зовнішньополітичну колоду повну козирів

В Росії наразі не дуже сприятлива внутрішньополітична ситуація. І внутрішньополітичні рейтинги Путіна залишають бажати кращого. Йому зараз потрібно показати російському народу швидкі перемоги. Наша влада йому у цьому фактично підігрує. Не хочу сказати, що вона це робить зумисне. Вона виходить із внутрішнього українського інтересу.

Однак, якщо зараз Путіна поставити на паузу на декілька тижнів, результати цього можуть бути для України просто прекрасними. А коли у нас ключове слово «швидко» і у нього ключове слово «швидко», він просто блефує і робить все, щоб ми пішли йому назустріч саме зараз. Як заявила у кулуарах на форумі одна розумна людина, Зеленському залишили зовнішньополітичну колоду повну козирів, і він зараз ризикує розміняти їх за дуже низькою ставкою.

Дуже швидко знищити докази перебування російської регулярної армії на території України неможливо. Якщо допустити, що завтра відбувається повне розведення військ, росіяни просто забираються з нашої території, а на кордоні стають миротворці, все одно доказів перебування їх довгий час на території України і доказів скоєння ними військових злочинів залишиться чимало. Для росіян це дуже болюча тема.

– Може, Пристайко, просто провокує російську сторону? От ми готові провести вибори, але ви не створюєте умов...

Микола Давидюк: Перше, що може стати сигналом до цих виборів – це виведення російських військ з нашої території і повернення контролю над кордоном. Тоді ми можемо хоча б почати говорити. Люди, які вчора вбивали, сьогодні будуть кандидатами чи, наприклад, головами комісій? Я не бачу з цього такого швидкого процесу обміну автомата на бюлетень. Хоча він буде. Але не в такій спрощеній формі.

Я не бачу швидкого процесу обміну автомата на бюлетень

Це можуть бути елементи якихось непублічних домовленостей, які зараз з’являтимуться. Ми не знаємо насправді, про що домовлялися в останні кілька місяців. Зараз ці елементи можуть замірятися не від перших осіб для того, щоб зрозуміти суспільний градус щастя, про який говорили сьогодні на форумі, або нещастя і незадоволення ось такими ідеями. Заміряється реакція – завтра, може бути, скажуть, що це особиста думка Пристайка. Або: так, офіційно міністр про це говорить, і ми про це говорили і будемо йти далі. Я думаю, що від послідовності цього сценарію і залежатимуть політичні настрої в Києві і суспільні настрої в цілій країні.