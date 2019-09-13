Зеленський закликає Захід не знімати санкції з Росії: «ви втрачаєте гроші, ми втрачаємо людей»

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не знімати санкції з Росії. Він сказав про це, виступаючи 13 вересня в Києві на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі».

«Ми маємо закінчити війну і повернути свої території. Але я неодноразово казав, що єдиний шлях до цього – це дипломатія. Її потужна і дієва зброя – це санкції. Я не втомлююсь повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, і я дуже їм вдячний, але іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші – серйозно? Ну, вибачте, ми втрачаємо людей», – сказав Зеленський.

«У цивілізованому світі платити податки – це нормально, в тому числі задля гарантування порядку. Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку, це податок заради миру. І поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені», – додав він.

Напередодні Рада Європейського союзу продовжила персональні санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України ще на пів року – до 15 березня 2020 року.

У списку санкцій – 170 громадян Росії і України, а також 44 юридичних особи. Санкції передбачають заморожування їхніх активів і заборону фізичним особам на в’їзд в ЄС.

Санкції були запроваджені у 2014 році після анексії Криму, а потім їх кілька разів посилювали в зв’язку з підтримкою Росією бойовиків на сході України. Відтоді обмежувальні заходи кілька разів продовжували. У санкційному списку – низка російських державних діячів, чиновників, воєначальників, а також ватажки підтримуваних Росією бойовиків Донбасу.

Крім нині продовжених санкцій, нині діють і періодично продовжуються ще два великі санкційні пакети ЄС проти Росії: секторальні економічні санкції (наразі чинні до 30 січня 2020 року) і «кримські», запроваджені у відповідь на окупацію й анексію півострова (чинні до 23 червня 2020 року).

9 вересня міністри закордонних справ і оборони Франції, Жан-Ів Ле Дріан і Флоранс Парлі поїхали до Москви на переговори з російськими колегами – вперше з 2014 року, коли контакти між Францією й Росією були обмежені внаслідок захоплення Росією Криму. Російська агресія щодо України була провідною темою переговорів у російській столиці, які відбувалися через два дні після того, як Київ і Москва обмінялися кількома десятками в’язнів і полонених.

«З’явилася можливість, відкрилися двері, щоб почати просування до залагодження цього конфлікту», – сказав міністр Ле Дріан французькому радіо перед відльотом у Росію.

Міністр також наголосив, що зараз іще не йдеться про скасування міжнародних санкцій щодо Москви, заявивши, що передумовою змін санкційного режиму мало б бути «просування до стабілізації в Україні».

Французький президент Емманюель Макрон уже дав зрозуміти, що сподівається на таке просування після його зустрічей із новим президентом України Володимиром Зеленським 17 червня і з президентом Росії Володимиром Путіним 19 серпня.