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12 Вересень 2019, Київ 16:35
Новини | Політика

ЄС продовжив персональні санкції проти громадян Росії

У списку санкцій – 170 громадян Росії і України, а також 44 юридичних особи

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Рада Європейського союзу продовжила персональні санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України ще на пів року – до 15 березня 2020 року.

У списку санкцій – 170 громадян Росії і України, а також 44 юридичних особи. Санкції передбачають заморожування їх активів і заборону фізичним особам на в’їзд в ЄС.

Санкції були запроваджені у 2014 році після анексії Криму, а потім їх кілька разів посилювали в зв’язку з підтримкою Росією бойовиків на сході України. Відтоді обмежувальні заходи кілька разів продовжували. У санкційному списку – низка російських державних діячів, чиновників, воєначальників, а також ватажки підтримуваних Росією бойовиків Донбасу.

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