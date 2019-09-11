США запровадили санкції проти двох російських слідчих, звинувативши їх у катуваннях

Сполучені Штати Америки запровадили персональні санкції проти двох співробітників Слідчого комітету Росії, звинувативши їх в тортурах щодо послідовників релігійної організації «Свідки Єгови» в Сургуті.

Як повідомляє Держдепартамент США, йдеться про керівника управління Слідчого комітету в Сургуті Володимира Єрмолаєва і старшого слідчого Степана Ткача. Їх звинувачують у катуванні щонайменше семи послідовників «Свідків Єгови» в лютому 2019 року. Як стверджується, співробітники СКР на чолі з Єрмолаєвим і Ткачем «душили, били електрошокером і жорстоко били» послідовників «Свідків Єгови» під час допитів.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав екстремістською діяльність релігійної організації «Свідки Єгови» і заборонив її в Росії. Після цього почалися регулярні арешти й обшуки її послідовників. У Сургуті після затримання в лютому сім людей поскаржилися на катування з боку слідчих, проте порушувати кримінальну справу за фактом тортур влада відмовилася.

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Сполучені Штати Америки неодноразово закликали Росію зупинити переслідування «Свідків Єгови». Як наголошується в заяві Держдепартаменту, «незважаючи на те, що вони не становлять загрозу національній безпеці Росії, більше ніж 60 «свідків» у даний час очікують суду в кримінальних справах у СІЗО або під домашнім арештом, понад 250 – під слідством».