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20 Лютий 2019, Київ 21:10
Новини | Міжнародні

«Свідки Єгови» заявляють про тортури з боку силовиків Росії

20 квітня 2017 року Верховний суд Росії визнав Управлінський центр «Свідків Єгови» екстремістською організацією

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Релігійна організація «Свідки Єгови» заявляє про тортури, яких зазнають її члени, затримані російськими силовиками в північному місті Сургут. Щонайменше троє єговістів залишаються в СІЗО.

«Ударів струму, задушення до стану непритомності, побиттів зазнали щонайменше сім мирних свідків Єгови… Тортурами віруючих змушували відповідати на питання: «Де проходять збори свідків Єгови? Хто приходить на зібрання? Як прізвища старійшин? Який пароль у тебе на телефоні?» – ідеться в повідомленні на сайті релігійної організації.

Всього кримінальні справи порушені проти 19 членів організації «Свідки Єгови» в Сургуті. Серед них є і жінки.

У Слідчому комітеті Росії заперечують тортури до затриманих членів релігійної організації. Про це заявив речник комітету в Ханти-Мансійському регіоні Олег Менших.

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20 квітня 2017 року Верховний суд Росії визнав Управлінський центр «Свідків Єгови» екстремістською організацією. Ще в серпні 2018 року правозахисна організація «Меморіал» визнала політв’язнями 29 прихильників «Свідків Єгови», яких звинувачують у тероризмі, і закликала негайно їх звільнити.

Уряди в Росії та деяких інших країнах із підозрою ставляться до діяльності «Свідків Єгови» через їхню позицію щодо військової служби, голосування та влади в цілому. Релігійна організація, яка має головний офіс у Нью-Йорку, стверджує, що в Росії нараховується близько 170 тисяч її прихильників.

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