Російські силовики затримали ще п’ятьох свідків Єгови

Російські силовики затримали п’ятьох послідовників релігійної організації «Свідки Єгови». Це сталося після обшуків, які відбулися наприкінці минулого тижня, повідомляє 23 квітня спільний проект Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время».

Зокрема, в Новосибірську були затримані троє. Двох чоловіків відправили під домашній арешт, а жінку випустили під підписку про невиїзд.

У Примор’ї представники ФСБ і Слідчого комітету провели п’ятигодинний обшук у 80-річної жінки, якій після цього знадобилася медична допомога. Одну з мешканок того ж будинку затримали.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив її діяльність в Росії. У 2018 році послідовників руху стали переслідувати в різних регіонах Росії, багато з них вважали за краще виїхати з країни і отримати притулок за кордоном. За даними «Свідків Єгови», в Росії у них до початку переслідувань було близько 170 тисяч послідовників.

У лютому 2019 року суд в Орлі засудив до шести років колонії громадянина Данії Денніса Крістенсена. Його визнали винним в організації діяльності екстремістської організації.

Кримінальні справи за статтею «Екстремізм» проти свідків Єгови порушені також в інших регіонах Росії.

У 2018 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу «Свідків Єгови». До суду подано позови 395 російських громад, які вважають, що їх незаконно переслідують за їхні релігійні переконання. Крім цього, за підрахунками головної організації «Свідків Єгови», влада Росії вже завдала шкоди відділенню в Росії на суму понад 75 мільйонів доларів.