США запровадили санкції проти підозрюваних у тероризмі

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти «широкого кола терористів і їхніх прихильників», повідомило 10 вересня Міністерство фінансів США.

Серед тих, кого стосуються обмежувальні заходи – 15 осіб і організацій, пов’язаних з екстремістськими угрупованнями «Хамас», «Аль-Каїда», «Ісламська держава», а також іранським Корпусом вартових ісламської революції. Всі ці організації були визнані в США терористичними.

Указ про розширення санкцій підписав президент США Дональд Трамп до 18-ої річниці терактів 11 вересня 2001 року.

11 вересня 2001 року 19 бойовиків «Аль-Каїди» захопили чотири пасажирські літаки, два з них спрямували у хмарочоси Світового торговельного центру у Нью-Йорку, після чого так звані «башти-близнюки» завалилися. Ще один влетів у будівлю Пентагону. Четвертий літак розбився у Пенсильванії.

Унаслідок терактів загинули близько трьох тисяч людей, більшість із них – під час падіння веж Світового торговельного центру.