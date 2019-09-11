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11 Вересень 2019, Київ 10:02
Новини | Міжнародні

США запровадили санкції проти підозрюваних у тероризмі

Указ про розширення санкцій підписав президент США Дональд Трамп до 18-ої річниці терактів 11 вересня 2001 року

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Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти «широкого кола терористів і їхніх прихильників», повідомило 10 вересня Міністерство фінансів США.

Серед тих, кого стосуються обмежувальні заходи – 15 осіб і організацій, пов’язаних з екстремістськими угрупованнями «Хамас», «Аль-Каїда», «Ісламська держава», а також іранським Корпусом вартових ісламської революції. Всі ці організації були визнані в США терористичними.

Указ про розширення санкцій підписав президент США Дональд Трамп до 18-ої річниці терактів 11 вересня 2001 року.

У Нью-Йорку в пам’ять про жертви терактів 11 вересня лунав Дзвін надії – відео
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У Нью-Йорку в пам’ять про жертви терактів 11 вересня лунав Дзвін надії – відео

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11 вересня 2001 року 19 бойовиків «Аль-Каїди» захопили чотири пасажирські літаки, два з них спрямували у хмарочоси Світового торговельного центру у Нью-Йорку, після чого так звані «башти-близнюки» завалилися. Ще один влетів у будівлю Пентагону. Четвертий літак розбився у Пенсильванії.

Унаслідок терактів загинули близько трьох тисяч людей, більшість із них – під час падіння веж Світового торговельного центру.

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