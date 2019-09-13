Кремлю не сподобався заклик Зеленського до Заходу про санкції проти Росії

У Кремлі негативно сприйняли заклик президента України Володимира Зеленського до Заходу продовжувати політику санкцій щодо Росії.

Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, санкції – це «двосічна зброя», яка не приносить нікому користі, «не допомогла вирішити проблему, суперечить міжнародному праву, розмиває норми міжнародного права і в цілому не несе нічого хорошого – ні тим країнам, проти кого оголошують санкції, ні тим країнам, які оголошують санкції».

13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про бажання української влади повернути під контроль втрачені території шляхом дипломатії. Він закликав західні країни не припиняти політику санкцій щодо Росії, яка анексувала Крим і підтримує бойовиків на Донбасі.

Європейський Союз 12 вересня на пів року продовжив індивідуальні санкції щодо фізичних і юридичних осіб «за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».