Парі Зеленського з Філатовим: у Дніпрі достроково відкрили міст, але хто виграв і що приховують?

Дніпро – У Дніпрі достроково відкрили головний міст через річку – Центральний. Достроково – це на кілька днів раніше того терміну, за який побився об заклад мер міста Борис Філатов з президентом Володимиром Зеленським. Філатов – виграв. На кону було крісло мера. Тепер, після капремонту, міст став безпечним для автівок і пішоходів, запевняє влада й підрядники. Ремонт був не капітальний, а косметичний, стверджують експерти й громадські активісти.

Зацікавилась ремонтом мосту і прокуратура: посадовців мерії та підприємства-підрядники наразі підозрюють в розтраті щонайменше 29,5 мільйонів гривень бюджетних коштів, а в п’ятницю в міськраді та вдома у фігурантів провели обшуки.

Мостова переправа в Дніпрі стала «притчею во язицех»: її ремонтували з 2017-го, періодично закриваючи проїзд не тільки для машин, а й для велосипедистів і пішоходів. Це створювало незручності для мешканців лівого берега, місто стояло в «корках». Одного вечора знервовані дніпряни навіть спробували взяти міст «штурмом»…

Неякісний ремонт за 700 мільйонів?

Майже три роки робіт, зміна – зі скандалом – підрядника, подвоєння кошторису. Наведення ладу з головною переправою через Дніпро в місті дніпряни запам’ятають надовго. Однак ще не вщухли радощі від поновлення руху мостом, а вже лунає критика. Громадські активісти закидають владі та підрядникам сумнівну якість робіт і непрозорість використання коштів.

Історію з мостом я називаю «історією брехні»

Представник громадської організації «Платформа» Ілля Рибаков вивчає документацію щодо ремонту мосту. Каже: далеко не вся вона відкрита. Стверджує: і замовникам, і виконавцям є що приховувати. Він порахував, що ремонтні роботи обійшлись міському бюджету в понад 700 мільйонів гривень. Раніше в мерії називали суму вдвічі меншу.

«Історію з мостом я називаю «історією брехні». Перш за все, хто був перший підрядник, який ремонтував міст? Досить відома особистість в місті, батько колишнього секретаря міськради. Нам розповідали, що, окрім фірми, пов’язаної з ним, в Україні дуже мало фірм, які ремонтують мости. Як тільки побили горщики з першим підрядником, з’явився другий. Насправді ж компаній, які займаються такими видами робіт, – десятки! Також у юридичних документах із першим підрядником, і з другим не прописана юридична відповідальність за невиконані або неякісні роботи. Ніхто не бачив актів виконаних робіт, які б підтверджували суми ремонту», – зазначає Ілля Рибаков.

«Відремонтували належно тільки гору»

Фахівець у галузі будівництва та експлуатації мостів Андрій Плеханов каже: ремонт мосту не можна вважати капітальним. Зауважує: підрядник належно відремонтував тільки верхню, проїжджу частину, чимало важливих несучих конструкцій мосту – балки та більшість опор – лишились без змін.

Така аналогія: ви вдома настелили паркет, поклали килим і поставили меблі, а тоді пішли до сусіда знизу – і намагаєтесь звідти ремонтувати свою підлогу.

Застарілі технології як для 21 століття – нічого космічного там не було

«Застарілі технології як для 21 століття – нічого космічного там не було. Частину проблем з балками і рухомими опорами ліквідували, але це дуже мала частина. Зараз рухомість рухомих опор порушена, вони засипані сміттям і бетоном, і прогарантувати правильну роботу несучих конструкцій мосту в цьому випадку ніхто не може. Місяць тому в Харкові зруйнувався шляхопровід – там була схожа ж ситуація Можна сказати: здійснено капремонт дорожного полотна, але не несучих конструкцій. Така аналогія: ви вдома настелили паркет, поклали килим і поставили меблі, а тоді пішли до сусіда знизу – і намагаєтесь звідти ремонтувати свою підлогу», – каже Андрій Плеханов.

«Гра в одні ворота»

Аби презентувати щойно відремонтований міст, підрядники провели для журналістів престур на кораблі. Громадські активісти спершу на судно не потрапили – через його переповненість. Їм довелось спілкуватись з ремонтниками пізніше, без телекамер.

Нас вивезли показати, що щось робилось. Акт введення в експлуатацію не підписаний

Представник громадської організації «Громадський контроль» Олег Шапка каже: той «заплив» був «для галочки», документів не показали.

«На кораблі ми ставили питання, на які не отримали відповіді. Я просив показати документи – журнали виконання робіт, де по годинах, по днях розписуються роботи. Жодного журналу ми не побачили. Гра була в одні ворота. Нас вивезли показати, що щось робилось. Акт введення в експлуатацію не підписаний», – каже Олег Шапка.

«Все там зроблено якісно» – підрядники

Представники ремонтних організацій з критикою якості робіт категорично не згодні. Пояснюють: кошторис проекту кілька разів змінювався, бо до «роздягання» мосту було ніяк побачити, наскільки він вражений корозією. Аварійними балками, наголошують, займались – три замінили, сім «вилікували» та підсилили. На закиди щодо тривалості робіт, заявляють: дотримувались технічних норм, зокрема, чекали на висихання шарів гідроізоляції.

Ми все робили за кресленнями і розпоряженнями замовника. Все там зроблено якісно

Генпідрядник дав 20 років гарантії на відремонтований міст. Усі недоліки в роботах покладає на попередників.

«Попередній підрядник не виконав практично 80% робіт, все довелось розбирати й робити заново. Ми нічого не робили самостійно. Ми все робили за кресленнями і розпоряженнями замовника. Все там зроблено якісно. А «ентузіастам» я хочу поставити зустрічне питання – де вибули, коли на мосту був суцільний брак і де були ваші питання?» – сказав генеральний підрядник капітального ремонту мосту Михайло Бекер.

«Зараз, усунувши аварійність мосту, ми відповідно продовжуємо життя конструкціям дуже й дуже надовго. Два-три тижні назад були випробування опор, натягувався трос між сусідніми опорами, давалось проєктні навантаження, опори витримали навантаження. Тому ми впевнені, що опори витримають», – додав головний інженер проєкту Юрій Зубарєв.

Прокуратура: оборудки з металом і бетоном, збитки бюджету

Внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт

Між тим правоохоронці зацікавились не тільки першим підрядником капремонту, а і його наступником, і самими посадовцями мерії, які проводили нагляд на ремонтними роботами.

«Вказаними посадовими особами внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків, чим спричинено збитки в розмірі 29 з половиною мільйонів гривень», – сказав начальник відділу прокуратури області Ігор Голубинський.

Голубинський підтвердив: серед підозрюваних є заступник мера Михайло Лисенко. Повідомлення про підозру йому вручили заочно. Сам Лисенко у відрядженні й цю подію поки не коментував.

Хто ж виграв парі?

Можливо, міст у Дніпрі відкрили б без поспіху і в інший час, якби не парі. Влітку під час візиту президента України Володимира Зеленського до Дніпра мер Борис Філатов побився з ним об заклад, що об’єкт здадуть до Дня міста, тобто до 14 вересня.

Термін випередили на тиждень. Відповідальність за недоліки в ремонті міський голова поклав на першого підрядника, з яким розірвали договір.

Хто виграв цей спір? Його виграв тільки Дніпро і ніхто більше

Мер одним із перших сфотографувався на мосту й попозував біля нової інсталяції – символічного «крісла мера», створеного одним з дизайнерів із півтонни залізної арматури. Щодо парі з Зеленським, Філатов заявив: виграв – не він, а місто.

«Хто виграв цей спір? Його виграв тільки Дніпро і ніхто більше. Місто, яке я так люблю», – написав на своєму фейсбуці мер.

До речі, схоже парі на крісло з президентом Володимиром Зеленським уклав і гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в Запоріжжі. Там ремонтують дамбу ДніпроГЕС. Сирота побився об заклад, що завершать до 15 жовтня.

Червоний Golden Gate по-дніпровськи?

Центральна переправа в Дніпрі після ремонту набула інших обрисів і з сірої стала червоною. Головний архітектор Дніпра Дмитро Волик зазначає: тепер це «родзинка» міста.

Спеціально підібрали виразний колір – такий самий, як на мосту Golden Gate у Сан-Франциско

Пофарбований у червоне, міст тепер схожий на відомий Golden Gate у Сан-Франциско, каже він.

«Для фарбування елементів огорожі та опор спеціально підібрали виразний колір – такий самий, як на мосту Golden Gate у Сан-Франциско. Сьогодні це міст з обличчям. Оновлений вигляд Центрального мосту стане новим елементом міської самоідентифікації», – вважає Дмитро Волик.

Це твердження викликало певний скепсис у дніпрян. Дехто іронізує: мовляв, міст почервонів від сорому.

«Не йде ні в яке порівняння. Golden Gate – це шедевр архітектури, як технологічний, так і візуальний. Зовсім інша конструкція, він підвісний, вантовий, абсолютно інший», – сказав у коментарі Радіо Свобода мосторемонтник Андрій Плєханов.

Центральний міст (колишня назва – міст імені 50-річчя Великого Жовтня) через річку Дніпро в тодішньому Дніпропетровську був збудований понад півстоліття тому. Довжина – майже півтора кілометра. Свого часу був найдовшим в Україні. За всі роки це його перший капітальний ремонт.