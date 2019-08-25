Обвал мосту в Харкові: відкрили кримінальне провадження

За фактом обвалу частини автомобільного мосту, що стався вранці в одному з районів Харкова, відкрите кримінальне провадження, повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Провадження відкрите за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України, мовиться в повідомленні.

Повідомлення про обвал однієї сторони мосту через залізницю і вулицю Транспортну на окружній дорозі між ринком «Лоск» і селищем Пісочин надійшло вранці. Потерпілих немає, але рух транспорту на цій ділянці перекритий. Транспорт тим часом направляють в об’їзд.

В «Укравтодорі» заявили, що міст, за результатами експертизи 2018 року, не належав до аварійних, а обвал стався через значне перевантаження однієї з фур, що пересувалася мостом, в результаті чого відбувся зсув плити й руйнування конструкції. «Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, міг спричинити динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування», – заявили в «Укравтодорі».