В «Укравтодорі» пояснили, чому у Харкові обвалився міст

Обвал шляхопроводу поблизу кільцевої дороги у Харкові, про який стало відомо сьогодні вранці, спричинила перевантажена фура, повідомили представники «Укравтодору» на своїй фейсбук-сторінці.

«Згідно з експертизою ХАДІ, проведеною у травні 2018 р, транспортна споруда (побудована у 1977 році) кваліфікувалася як працездатна і до категорії аварійних не належала. За попередніми даними, руйнування відбулося через суттєве перевантаження однієї із фур, що пересувалася мостом, в результаті чого відбувся зсув плити та руйнування конструкції.

Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, зміг спричинити динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування», – зазначають у відомстві.

За інформацією «Укравтодору», транспортні потоки направлено по іншій частині об’їздної дороги: по дорозі Київ – Харків – Довжанський.

Як раніше повідомлялося, о 8:46 до Новобаварського відділу поліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що відбулося руйнування однієї сторони мосту від ринку «Лоск» в бік селища Пісочин. Постраждалих немає.