Апеляційний суд залишив у силі вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові

Харківський апеляційний суд залишив у силі рішення Київського районного суду Харкова, яким учасників ДТП з шістьма загиблими у жовтні 2017 року Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засуджено до 10 років позбавлення волі. Відповідне рішення 14 серпня ухвалила колегія суддів.

Однак суд частково задовольнив клопотання захисту, визначивши обом винуватцям ДТП відшкодування цивільних позовів потерпілих внаслідок аварії в рівних частках, в той час як суд першої інстанції визначив «солідарне відшкодування».

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіштовхнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років ув’язнення. Крім того, суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки і постановив відшкодувати потерпілим моральну шкоду. Також засуджені мають компенсуватипостраждалим майнову шкоду на суму понад 7 мільйонів гривень.