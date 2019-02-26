Смертельне ДТП у Харкові: суд дав Зайцевій і Дронову по 10 років ув’язнення

Київський райсуд Харкова засудив до 10 років ув’язнення Олену Зайцеву і до 10 років ув’язнення Геннадія Дронова, звинувачених у справі про ДТП у Харкові, внаслідок якого в жовтні 2017 року загинули шість людей.

Вирок 26 лютого оголосив суддя Київського районного суду Харкова Віктор Попрас.

Згідно з рішенням суду, термін утримання під вартою Зайцевої і Дронова продовжується до набуття чинності вироку.

Крім того, суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки.

Вирок, який почали оголошувати о 14:00, може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Також суд зобов’язав Зайцеву і Дронова відшкодувати моральні збитки постраждалим.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Обвинувачення вимагало для Зайцевої і Дронова 10 років ув’язнення.