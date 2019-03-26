ДТП в Харкові: Зайцева оскаржила вирок суду

Засуджена за смертельне ДТП в Харкові Олена Зайцева оскаржила вирок суду, повідомила керівник апарату Київського районного суду міста Наталія Бардіна, передає суспільний телеканал «UA: Харків». Тепер цю скаргу мають передати до Апеляційного суду Харкова.

Адвокатка Юлія Плетньова підтвердила кореспондентам «UA: Харків», що від сьогодні представляє інтереси Олени Зайцевої. Апеляційну скаргу захисниця поки не коментує. Деталі пообіцяла озвучити за кілька днів.

22 березня вирок оскаржив і другий засуджений у цій справі – Геннадій Дронов.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіштовхнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років ув’язнення. Крім того, суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки і постановив відшкодувати потерпілим моральну шкоду. Також засуджені мають компенсувати постраждалим майнову шкоду на суму понад 7 мільйонів гривень.