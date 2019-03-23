ДТП в Харкові: адвокат Дронова подав апеляцію

Адвокат одного з засуджених у справі про смертельне ДТП в Харкові Геннадія Дронова Сергій Перепелиця увечері 22 березня оприлюднив фото апеляційної скарги, яку подав на вирок свого підзахисного.

Згідно з документом, захист вимагає скасування вироку Київського районного суду, тому що вважає його «упередженим, незаконним, необґрунтованим, таким, що суперечить нормам процесуального прав та свобод людини». Апеляцію подали в Харківський апеляційний суд.

26 лютого Київський райсуд Харкова засудив до 10 років ув’язнення Олену Зайцеву і до 10 років ув’язнення Геннадія Дронова, звинувачених у справі про ДТП у Харкові, внаслідок якого в жовтні 2017 року загинули шість людей. Крім того, суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки і постановив відшкодувати потерпілим моральну шкоду. Крім того, засуджені мають компенсувати постраждалим майнову шкоду на суму понад 7 мільйонів гривень.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.