Смертельна ДТП з пішоходом на Київщині: у ДБР кажуть, що водій-поліцейський був п’яний

Державне бюро розслідувань повідомило, що з’ясовує обставини смертельного ДТП за участі співробітника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який сьогодні вранці на автомобілі збив пішохода на Київщині.

«За попередніми даними, старший оперуповноважений Нацполіції, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Тойота», скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на зелене світло світлофора. Останній внаслідок отриманих травм загинув на місці події. Встановлено, що правоохоронець перебував за кермом у стані алкогольного сп‘яніння. Оперуповноважений з місця аварії зник, втім згодом сам з’явився до відділку поліції», – йдеться в повідомленні ДБР на сторінці у Facebook.

За даними відомства, поліцейського затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Нацполіції повідомили, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження.

«Правопорушник пояснив, що залишив місце події для того, щоб самостійно з’явитися до відділу поліції та повідомити про ДТП», – повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці підтвердили, що досудове розслідування провадить Державне бюро розслідувань.

За даними поліції, торік в Україні зафіксували понад 110 тисяч випадків кермування автомобілем напідпитку.