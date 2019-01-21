Поліція: у 2018 році поліція виявила понад 110 випадків керування автом у нетверезому стані

У 2018 році в Україні зафіксували понад 110 тисяч випадків керування автомобілем напідпитку, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, показник виявлених у стані сп’яніння водіїв все ж менший, ніж попереднього року. У 2017-му таких випадків було більш ніж 114 тисяч.

Як написав Білошицький у Facebook 21 січня, лише з початку нового року поліцейські склали понад чотири тисячі протоколів за керування у стані сп’яніння.

Раніше у поліції заявляли, що минулий рік показав позитивну динаміку в контексті зареєстрованих ДТП.