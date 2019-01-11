У 2018 році зменшилась кількість ДТП – патрульна поліція

У 2018 році сталося на 12,4 тисячі ДТП менше, ніж було зареєстровано попереднього року. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У 2018 році в аваріях на дорогах України також було на 3793 травмованих людей менше, і на 2926 менше потерпілих ніж у 2017 році.

«Попри зниження по всіх категоріях, ми, авжеж, розуміємо, що роботи ще дуже багато і ситуація ще залишається сумною... Адже, щодня на дорогах країни обривається життя в середньому близько 9 людей», – зазначив Білошицький.

За його словами, минулого року було збільшено кількість екіпажів та територію патрулювання дорожньої патрульної поліції, а також запущено фіксацію швидкісного режиму за допомогою пристроїв TRUCam і лише за 2,5 місяці зафіксовано понад 25000 випадків порушення.