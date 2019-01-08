В Івано-Франківській області в ДТП загинули двоє людей

У селі Угринів Івано-Франківській області 7 січня в ДТП загинули двоє людей. Про це повідомили у обласному управлінні поліції.

Також у зіткненні двох автомобілів травмувалися шестеро людей.

«Пасажир автомобіля Geely загинув на місці події. Пізніше в медзакладі загинув водій Geely. Обставини аварії з’ясовуються. За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керування через погодні умови та допустив зіткнення іншим транспортним засобом», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.