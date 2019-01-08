Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Січень 2019, Київ 09:59
Новини | Події

В Івано-Франківській області в ДТП загинули двоє людей

Двоє людей загинули та шестеро травмувалися у ДТП

Дивитись коментарі

У селі Угринів Івано-Франківській області 7 січня в ДТП загинули двоє людей. Про це повідомили у обласному управлінні поліції.

Також у зіткненні двох автомобілів травмувалися шестеро людей.

«Пасажир автомобіля Geely загинув на місці події. Пізніше в медзакладі загинув водій Geely. Обставини аварії з’ясовуються. За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керування через погодні умови та допустив зіткнення іншим транспортним засобом», – ідеться в повідомленні.

ДТП сталося в селі Угринів
ДТП сталося в селі Угринів

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG