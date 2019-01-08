Експертиза швидкості Зайцевої під час ДТП у Харкові не є вочевидь недопустимим доказом – суд

Чергове засідання Київського райсуду Харкова у справі про ДТП, внаслідок якої у жовтні 2017 року загинуло шестеро людей, було присвячено обговоренню комісійної автотехнічної експертизи, зробленої у Дніпрі за заявою адвоката Сергія Перепелиці, який захищає Геннадія Дронова.

На початку засідання суддя Віктор Попрас зачитав висновок експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. Зокрема, вони визначили середню швидкість, з якої рухався Lexus обвинуваченої Олени Зайцевої (106 кілометрів на годину) і дійшли висновку, що ДТП можна було б уникнути якби вона їхала з установленої швидкістю або водій Volkswagen’у Геннадій Дронов почав рух не на жовтий, а на зелений сигнал світлофору.

Прокурор Ігор Омельченко просив визнати експертизу неналежним доказом.

«Хоча ця експертиза взагалі підтверджує висновки органу досудового розслідування про винуватість обох водіїв, однак у зв’язку з тим, що експерти не мають відповідної кваліфікації та провели дослідження лише по одному відеозапису, визнати експертизу об’єктивною не є можливим», – зазначив прокурор.

Адвокати Зайцевої підтримали позицію обвинувачення. Вони наполягали на тому, що за відсутності відповідної кваліфікації експерти взагалі не мали права проводити дослідження. Крім того, на думку захисників Зайцевої, було порушено порядок призначення та проведення експертизи, бо згідно КПК її треба проводити за дорученням слідчого судді чи суду. Через це вони просили суд визнати її вочевидь недопустимим доказом.

Натомість адвокат Сергій Перепелиця, за заявою якого було проведено експертизу, нагадав, що норма, на яку посилалися його колеги, набрала чинності вже після того, як відомості про ДТП було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і зворотньої сили вона не має.

«Висновок експертів отриманий у встановленому законом порядку на підставі заяви сторони захисту, дослідження було проведене на підставі всіх матеріалів кримінального провадження, які наявні в суду та були ним досліджені… Отже, він відповідає критеріям допустимості», – зазначив Перепелиця.

Суддя Попрас відхилив клопотання обвинувачення про визнання експертизи неналежним доказом. Він також відмовився визнати її вочевидь недопустимим доказом, зазначивши, що питання щодо допустимості доказів буде вирішене судом у нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.

У суді оголошено перерву до наступного вівторка, 15 січня.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.