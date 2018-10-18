Зайцеву, яка скоїла смертельну ДТП у Харкові, можуть виправдати – родичі загиблих

Минув рік після загибелі у Харкові шістьох людей під колесами позашляховика, яким кермувала студентка Олена Зайцева. Lexus збив пішоходів на тротуарі, після зіткнення з Volkswagen, за кермом якого був ще один харків’янин Геннадій Дронов. Слідство у справі було швидким, а от суд триває донині. Родичі загиблих у ДТП вважають, що процес затягують навмисно, щоб зрештою виправдати підсудних.

18 жовтня 2017 року у Харкові зіштовхнулися Lexus та Volkswagen Touareg. Lexus рухався на червоний сигнал світлофора, за його кермом була 20-річна Олена Зайцева. Другим автомобілем кермував 49-річний Геннадій Дронов. Через зіткнення Lexus вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. П’ятеро з них загинули на місці: 28-річна Ніна Кобисева, 46-річна Наталія Умаєва, 46-річна Алла Сокол разом із 19-річною донькою Анастасією та 27-річний Олександр Євтеєв. Сестра Олександр Євтеєва 24-річна Діана Берченко не вийшла з коми і померла через тиждень у лікарні.

Поліція за фактом ДТП порушила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом). Максимальне покарання за цією статтею – 10 років позбавлення волі. Олені Зайцевій, прийомній донці бізнесмена Василя Зайцева, висунули відповідне обвинувачення. Суд її заарештував та позбавив водійських прав.

Свідком у справі проходив Геннадій Дронов, який був за кермом Volkswagen, що зіштовхнувся з позашляховиком Зайцевої. Утім, слідчі знайшли підстави і статус Дронова змінився на обвинуваченого, а сам учасник ДТП опинився під арештом.

Керівник Нацполіції у Харківські області Олег Бех тоді заявив, що перебіг розслідування контролюватимуть: міністр внутрішніх справ, голова Нацполіції, генеральний прокурор та прокурор області.

Олена Зайцева визнала свою провину, а слідчі допитали десятки людей, провели не менше експертиз та слідчих експериментів. Утім, на сьогодні судовий процес у справі виглядає не ближчим до завершення, ніж рік тому.

Відеозаписи ДТП не допомогли експертам та суду

Суд не домігся від допитаних у засіданні експертів навіть того, щоб вони назвали швидкість, з якою рухався Lexus. Не допомогли ні відеозаписи, ні свідчення очевидців. Не знайшов суд чіткої відповіді і на запитання, чи таки Дронов порушив правила перетину перехресть.



Але справжній детектив розгорнувся навколо питання про те, чи була Зайцева у момент ДТП тверезою. У Харківській прокуратурі твердять, що перший аналіз вказав на наявність в крові опіатів, зокрема, кодеїну. Але згодом Олена Зайцева почала говорити, що вживала лікарський засіб «Пенталгін», через регулярний біль голови.

Через такі свідчення, чи з іншої причини, слідчі не віднесли наявність опіатів у крові обвинуваченої до обтяжуючих обставин. Натомість сторона обвинувачення у суді до полегшуючих обставин віднесла той факт, що сім’я Зайцевої намагалася заплатити кожній сім’ї постраждалих по 50 тисяч гривень.

Суд, вочевидь під тиском громадської думки, дозволи допитати Олену Федірко – нарколога, яка першою оглядала Олену Зайцеву після ДТП і брала у неї перший аналіз крові. Але правоохоронці не змогли зв’язатися з Федірко. Виявилося, що вона звільнилася з наркодиспансера. Пізніше з’явилася інформація, що нарколог переховується на окупованих територіях Донбасу.

Засідання суду регулярно перериваються

Адвокат постраждалих Лариса Матвеєва заявляє, що факт наркотичного сп’яніння Олени Зайцевої під час скоєння ДТП можна констатувати на підставі висновку Міністерства охорони здоров’я, де йдеться, що кодеїн належить до переліку психотропних речовин, а відтак дівчина була під дією одурманюючого засобу. Також адвокат вважає, що суд міг би допитати медичну сестру, яка разом зі зниклим наркологом оглядала Зайцеву.

Але наразі суд не вирішив, чи допитувати медсестру. Судові засідання просто не встигають дійти до моменту, коли це могло би статися. Засідання регулярно перериваються через виклики «Швидкої» до одного з підсудних, переносяться на інший день, потім знову все повторюється.

На одному з засідань адвокат Олени Зайцевої Юлія Козирь заявила, що підсудна не може вийти в залу суду через раптові судоми. На її вимогу в суд викликали «швидку». Але медики, оглянувши підсудну, не знайшли підстав для її госпіталізації.

Родичі постраждалих вважають, що захист Зайцевої усіма силами затягує розгляд справи, а обвинувачення і суд цьому не можуть чи не хочуть протидіяти. Людмила Фабрис, чиї донька Алла і онука Анастасія рік тому загинули під колесами Lexus, припускає, що судова справа просувається до виправдального вироку для підсудних. Відтак постраждалі та родичі загиблих в цьому ДТП звернулися до Адміністрації президента з проханням взяти справу під контроль.