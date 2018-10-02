ДТП у Харкові: Дронов заявив, що не пам’ятає момент зіткнення з автомобілем Зайцевої

Один з учасників резонансної ДТП в Харкові Геннадій Дронов заявив, що не пам’ятає момент зіткнення з автомобілем іншої фігурантки справи Олени Зайцевої.

Засідання Київського районного суду Харкова відбулося 2 жовтня.

«Я не міг нічого зробити. Не встиг зреагувати фізично. Я навіть не відразу зрозумів, що відбулось та хто у мене влетів. Всі деталі ДТП я показував під час слідчого експерименту. Нині ні прокурор, ні суд, ні експерти не змогли пояснити самого механізму ДТП. Всі тільки те й роблять, що твердять про уявну лінію", – підкреслив Дронов.

Він додав, що не чув сигналу Lexus Зайцевої. За словами Дронова, на перехресті він рухався зі швидкістю 40 кілометрів на годину і не гальмував.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.