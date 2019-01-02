Троє людей загинули внаслідок зіткнення маршрутки і легковика на Київщині – поліція

В Обухові на Київщині внаслідок зіткнення маршрутного автобуса й автомобіля «ЗАЗ» 2 січня загинули троє людей, четверо були поранені, повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

За повідомленням, автомобіль «ЗАЗ» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою.

Загиблі – пасажири «Запорожця», кажуть у поліції. Поранених – пасажирів маршрутки – шпиталізували. За даними правоохоронців, їхньому життю нічого не загрожує.

Напередодні внаслідок ДТП на Миколаївщині загинули восьмеро людей, зокрема троє дітей, ще дві людини були травмовані.

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За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.