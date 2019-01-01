Поліція: 8 людей загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині

Внаслідок ДТП на Миколаївщині 1 січня загинули восьмеро людей, зокрема троє дітей, ще дві людини травмовані, повідомляє місцева поліція.

За даними правоохоронців, близько 11:00 на трасі Дніпро – Миколаїв на виїзді з селища Казанка зіткнулися два легковики.

В одному з них перебували 40-річний чоловік (він загинув) і 23-річна жінка (її шпиталізували).

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В іншому автомобілі їхала родина з дітьми. Дівчинку віком близько восьми років госпіталізували в непритомному стані. 39-річний водій та інші шестеро пасажирів автомобіля – троє дорослих 33, 53, 55 років і троє дітей 5, 13 років і семимісячне немовля – загинули.

Про причини ДТП у поліції поки що не повідомляють, на місці трагедії працюють слідчі.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.