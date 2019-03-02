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02 Березень 2019, Київ 15:25
Новини | Суспільство

Через ДТП під Москвою постраждали 4 українці – МЗС

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Консульська служба МЗС України повідомляє, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу російської столиці Москви постраждали четверо громадян України.

«Постраждалі госпіталізовані, загрози їхньому життю немає. Забезпечується консульський супровід надання постраждалим необхідної допомоги», – йдеться в повідомленні служби на сторінці у Twitter.

Раніше сьогодні у російських ЗМІ з’явилася інформація, що на околиці Москви, на Варшавському шосе, у аварію потрапив автобус з українськими номерами, ймовірно, сполучення Москва-Київ. За попередніми даними, він зіткнувся з іншим транспортним засобом. Повідомлялося, що нетяжких травм зазнали від 2 до 6 людей.​

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