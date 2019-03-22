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22 Березень 2019, Київ 09:40
Новини | Події

Влада Києва перевірить підприємство – власника маршрутки, що збила людей на переході

Ввечері 21 березня водій маршрутного таксі № 155 біля станції метро «Дорогожичі» в Києва збив трьох пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло світлофора

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Міський голова Києва Віталій Кличко ініціював перевірку комунального підприємства, якому належить маршрутка, що збила пішоходів біля метро «Дорогожичі», повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Водій маршрутного таксі затриманий і дає свідчення правоохоронцям. Експерти працюють на місці, щоб з’ясувати причину жахливого ДТП. Я щиро співчуваю постраждалим, за життя яких зараз борються медики. І хочу запевнити, усі винні, не тільки водій, понесуть покарання. Я ініціюю перевірку комунального підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені», – заявив Кличко.

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У КМДА нагадали, що ввечері 21 березня водій маршрутного таксі № 155 біля станції метро «Дорогожичі» в Києва збив трьох пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло світлофора. За даними ЗМІ, одна з постраждалих перебуває в тяжкому стані.

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