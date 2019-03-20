Аваков очікує, що система автоматичної відеофіксації порушень ПДР запрацює до кінця року

Система автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацює до кінця року, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю програмі «В гостях у Гордона».

«Майже все зроблене. Майже все готове. Нам не вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер. Але штрафи з цих камер будуть жахливі. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення», – сказав Аваков.

​Президент України Петро Порошенко підписав закон, який запроваджує фото- та відеофіксацію порушень на дорозі, ще в серпні 2015 року.

Згідно з ним, в Україні «запроваджується автоматична фотозйомка та відеофіксація адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка має покращити рівень безпеки дорожнього руху і знизити рівень дорожньо-транспортного травматизму зі смертельними та іншими тяжкими наслідками».