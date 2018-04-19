Жовтий сигнал світлофора є майже всюди у світі – радник керівника МВС

Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Мартиненко, голова Громадської ради МВС, радник керівника МВС; Вадим Володарський, адвокат, фахівець у справах із ДТП​.

Після криворізької ДТП із численними жертвами, в уряді України розглядають можливість скасувати жовтий сигнал світлофорів. Принаймні про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. «Це дуже правильна ініціатива, тому що, проаналізувавши останні резонансні ДТП, всі вони пов’язані з проїздом на жовтий сигнал світлофора», – заявив чиновник. Натомість критики зауважують, що варто боротися не із жовтим світлом, а із забитими вщент маршрутками. А голова «Укравтодору» Славомір Новак переконує, що жовтий сигнал додатково привертає увагу водіїв на розв'язках, тому не слід від нього відмовлятися. Незважаючи на ці обмеження швидкості, всупереч тому, що за розміром штрафу для п’яних водіїв Україна наздогнала, на думку деяких експертів, США, досі на автошляхах щодня гине більше українців, ніж під час війни на Донбасі.

Олександр Лащенко: Пане Мартиненко, МВС підтримує позицію щодо скасування жовтого сигналу світлофора?

Володимир Мартиненко: МВС поки не може підтримувати або не підтримувати цю ініціативу.

Щоб робити зміни до будь-яких правил чи до будь-яких документів, треба проаналізувати і опрацювати величезну кількість документів. Поки що до МВС жодного документа відносно будь-яких напрацювань щодо прибирання жовтого сигналу світлофора не надходило.

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Виникає багато різних питань відносно використання жовтого сигналу світлофора, бо Україна є підписантом Міжнародної конвенції з дорожніх знаків – там є перелік сигналів світлофора, серед яких є жовтий. Україна може вийти з підписання цього міжнародного договору, але наслідком буде у тому числі ще й невизнання українських водійських посвідчень на території всієї Європи.

Говорити про те, що дуже велика кількість європейських країн відмовилася, то неправда. Жовтий сигнал світлофора є майже скрізь, по країнах, по яких я нещодавно проїхав – в Угорщині, Словаччині, Австрії...

Правилами дорожнього руху передбачено, що рух на жовтий сигнал світлофора заборонений, як і на червоний. Прибрати жовтий сигнал або не прибрати – тут відповідальність, мабуть, власна водіїв, чи їхатиме на жовтий, чи на червоний.

Жовтий є для того, щоб закінчити маневр чи переїзд перехрестя. Говорити про те, що всі ДТП відбуваються через жовтий сигнал світлофора, є великою неправдою. До величезних проблем приєднав би недотримання швидкісного режиму, невиконання правил маневрів, поганюче дорожнє покриття.

Поки учасники українського дорожнього руху не почнуть виконувати правила дорожнього руху, можемо змінювати 2 тисячі разів на день, але результати залишатимуться такими ж

Поки учасники українського дорожнього руху не почнуть виконувати правила дорожнього руху, ми їх можемо змінювати 2 тисячі разів на день, але результати залишатимуться такими ж.

– Пане Володарський, яка ваша оцінка, жовтий сигнал світлофора є суттєвим чинником?

Вадим Володарський: Це той рідкісний випадок, коли я повністю згоден з представником МВС щодо таких ініціатив. Якби така гучна ДТП сталася внаслідок проїзду на червоний сигнал світлофора, так що, червоний сигнал скасовували б? Щодо ДТП конкретного у Кривому Розі – там був миготливий жовтий сигнал світлофора. За правилами, це нерегульоване перехрестя. Ще від нерегульованих перехресть відмовимося? Це абсурд!

Скасуємо жовтий сигнал. Ситуація з безпекою тільки погіршиться

Жовтий сигнал потрібен для того, щоб, коли є потоки, які перетинаються, дати нейтральний час, один завершив маневр, а другий його ще не розпочинав, але готувався. Скасуємо жовтий сигнал, то є два варіанти – відразу перемикатимемо з червоного на зелений і навпаки, то не буде часу на завершення маневру, що призведе тільки до збільшення ДТП; коли вмикатимемо червоний сигнал для обох напрямків – і так багато водіїв нехтують сигналами світлофора, будуть їздити вже на відверте червоне. Ситуація з безпекою від таких заходів тільки погіршиться.

– Пане Мартиненко, запровадження обмеження у 50 км/год в населених пунктах з цього року дало плоди?

У розрізі порушень правил швидкісного режиму говорити про видимий ефект зарано. Верховна Рада досі посилення покарання не ухвалила

​Володимир Мартиненко: У розрізі порушень правил швидкісного режиму говорити про видимий ефект, мабуть, ще досить зарано. Верховна Рада досі посилення покарання за такі речі не ухвалила. Законопроект, ініційований МВС, не розглянутий ще комітетом (з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – ред.), де є зміна відповідальності і за нетверезе водіння, і за перевищення швидкості, і за інше.

Причини ДТП з постраждалими по країні такі: керування транспортом у нетверезому стані (це за перший квартал цього року) – 11 людей загинуло. Перевищення встановленої швидкості – 6 людей загинуло. Перевищення безпечної швидкості – 105 людей загинуло. Порушення правил маневрування – 24 особи загинуло. Виїзд на зустрічну смугу руху – 19 осіб. Перехід у невстановленому місці – 18 осіб. Невиконання вимог сигналів регулювання – 0!

За 3 місяці в Україні сталося 34 605 ДТП. За останній квартал минулого року їх було 37 837. Загинуло за перший квартал 529. За останній квартал минулого року – 555. Травмовано 5 445, а за останній квартал минулого року – 6 280. Спираюся чітко на цифри. Так само є наукові напрацювання, як зменшити те чи інше. Відеофіксація – законопроект вже поданий до Верховної Ради. Ще чомусь до сих пір не розглянутий парламентарями.

Немає об’єктивної статистики щодо причин аварійності. Причина – жахлива ситуація з розслідуванням ДТП

​Вадим Володарський: У нас немає об’єктивної статистики щодо причин аварійності. Причина такого явища – жахлива ситуація з розслідуванням ДТП. Коли по кожній конкретній справі встановлюється неправильно не тільки винна особа (це дуже важливо – це людські долі), а й причина, то справа попадає не у той розділ статистики. Оскільки це досить масове явище, це викривлює статистику. У результаті керівництво держави не має об’єктивної картини щодо причин аварійності. Наприклад, вискакує пішохід у невстановленому місці, його збивають – кримінальне провадження щодо водія. Справа попадає у розділ ДТП не з вини пішоходів, а з вини водіїв.

Є тенденція – перекладення вини з того, хто свїм маневром чи недотриманням пріоритету створив аварійну ситуацію, на того, хто мав перевагу у русі

Є така тенденція – перекладення вини з того, хто своїм маневром чи недотриманням пріоритету створив аварійну ситуацію, на того, кому вона була створена, хто мав перевагу у русі.

Був у мене один знайомий експерт-автотехнік, який сказав: наші ПДР написані колишніми слідчими для зручності нинішніх. І щодо ДТП з пішоходами – тут соціальний фактор. У нас з радянських часів йде тенденція, що якщо ти вже купив автомобіль, ти вже багатий, вже ворог суспільства, вже у всьому винен. Проблема мажорів – це явище існує. Але 99% тих, хто обурюється, якби були на місці того ж мажора (на такій же ж машині, з такими можливостями покарання) їздили точно так же ж.