МВС: за два місяці 2018 року зафіксоване зниження кількості ДТП

За два місяці 2018 року в Україні зафіксоване зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, заявила заступник міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук.

«З початку року у поліції з'явився обережний оптимізм – за два місяці 2018 було зафіксовано зниження кількості дорожньо-транспортних пригод та смертності на дорогах на 7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року», – сказала Ковальчук.

За її словами, «щоб ця тенденція не була зруйнована такими страшними аваріями, як у Кривому Розі», парламенту варто терміново розглянути урядовий законопроект «Про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».

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10 листопада 2017 року Кабінет міністрів схвалив проект закону про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Автори документа пропонують внести зміни до статті 286 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»), зокрема збільшити розміри покарань за передбачені статтею склади злочинів, а також додатково передбачити кримінальну відповідальність за порушення ПДР, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, що спричинило нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, тяжких тілесниних ушкоджень або загибель людини.

Крім того, у випадку ухвалення закону за перевищення швидкості та втечу з місця ДТП доведеться заплатити штраф в майже 3,5 тисячі гривень. Для водіїв, які продовжують їздити за кермом після позбавлення посвідчення водія, штраф підіймуть до 10 тисяч гривень.