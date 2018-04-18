7 із 8 загиблих під час ДТП в Кривому Розі були працівниками металургійного комбінату – підприємство

Сім із восьми загиблих під час ДТП в Кривому Розі були працівниками металургійного комбінату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Інформацію про це Радіо Свобода в середу підтвердили на підприємстві. У списку загиблих – працівники різних спеціальностей і цехів, від 1960 до 1983 року народження.

Інформація щодо восьмого постраждалого уточнюється.

За даними з підприємства, ще дев’ять співробітників комбінату зазнали в аварії травми різного ступеня тяжкості. Підприємство оприлюднило реквізити Благодійного фонду «АрселорМіттал Кривий Ріг» для всіх охочих надати фінансову допомогу.

18 квітня у Кривому Розі оголошене днем жалоби. В усіх храмах міста відбуваються панахиди за загиблими та молебні за здоров’я постраждалих.

За даними з лікарні, четверо з 15 шпиталізованих постраждалих в аварії досі перебувають у реанімації, у вкрай тяжкому стані, п’ятеро – у тяжкому, решта – у стані середньої тяжкості.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей».

Водієві автомобіля Mazda, який брав участь у смертельній ДТП в Кривому Розі, вручили письмове повідомлення про підозру.